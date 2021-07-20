МОК одобрил новый девиз Олимпийских игр

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Международный олимпийский комитет единогласно утвердил новый девиз Олимпиады, добавив к нему слово "вместе". Об этом сообщает РИА Новости.

Теперь девиз будет звучать так: "Быстрее, выше, сильнее – вместе!". Глава МОК Томас Бах, который выступил инициатором изменения, назвал это решение эпохальным событием.

Ранее стало известно, что только на 26 соревнованиях летних Олимпийских игр в Японии смогут присутствовать зрители. Остальные 724 состязания пройдут при пустых трибунах.

Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада – с 24 августа по 5 сентября.

