85% участников Олимпиады в Токио привиты либо имеют иммунитет к COVID-19 – МОК

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Порядка 85% спортсменов и официальных лиц, которые будут принимать участие в Олимпийских играх в Токио, уже привились от коронавируса либо имеют к нему иммунитет, рассказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Об этом сообщает РИА Новости.

"Количество вакцинированных представителей международных СМИ составляет от 70 до 80%", – сказал он.

Данное заявление Бах сделал в рамках встречи с премьер-министром Японии Есихидэ Сугой и председателем оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото, которая была посвящена подготовке к соревнованиям.

Ранее стало известно, что только 26 соревнований Олимпийских игр в Японии пройдут со зрителями. Без зрителей будет проведено 724 соревнования.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада – с 24 августа по 5 сентября.

