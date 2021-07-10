Только 26 соревнований Олимпийских игр в Японии пройдут со зрителями

13:25
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Зрители смогут присутствовать лишь на 26 соревнований летних Олимпийских игр в Токио, сообщил спикер организационного комитета Игр Такая Маса.
"Без зрителей будет проведено 724 соревнования, со зрителями – 26", – заявил Маса на экстренно созванном брифинге, который был организован из-за решения властей Фукусимы оставить соревнования, запланированные в этой префектуре, без зрителей на трибунах.
Правительство Японии введет режим чрезвычайной ситуации в Токио с 12 июля до 22 августа, где последние две недели наблюдается рост заболеваний COVID-19 – порядка 9000 новых случаев в сутки. По этой причине на пятисторонней встрече главы МОК, МПК, правительства Токио, муниципалитета и оргкомитета игр 8 июля приняли решение проводить соревнования в Токио (на который приходится около 60% билетов) и трех соседних префектурах Канагаве, Сайтаме и Тибе без болельщиков.
Однако в Мияги, Фукусиме, Ибараки и Сидзуоке сохраняется более благополучная эпидемиологическая ситуация. Там зрители допускаются с ограничениями до 50% от общего числа мест, но не большее 10 тысяч человек. В отношении Хоккайдо допуск людей на трибуны в дневное время разрешался с такими же ограничениями, но ночью 9 июля местные власти заявили, что все соревнования пройдут без зрителей.
10 июля провелась повторная лотерея билетов на трибуны состязаний, куда допуск был разрешен. Однако спустя несколько часов власти Фукусимы отказались от проведения соревнований со зрителями. Не смогут посетить мероприятия ни победители лотереи, ни обладатели купленных билетов. Последним деньги будут возвращены. На данный момент действительна лишь часть билетов на соревнования в Мияги, Сидзуоке и Ибараки.
Ранее стало известно, что численность иностранных делегаций на ОИ-2020 могут сократить. Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио собирается сократить до 41 тысячи человек общую численность иностранных делегаций, которые прибудут на соревнования из-за рубежа.
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