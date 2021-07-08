Япония с 12 июля по 22 августа введет в Токио режим ЧС в связи с коронавирусом

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Правительство Японии с 12 июня по 22 августа вводит в Токио режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.

Действие режима ЧС в японской столице охватит период проведения там летних Олимпийских игр, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

"В Токио сохраняется тенденция увеличения числа заражений, помимо этого распространяется штамм "Дельта". <...> Для сдерживания инфекции и защиты системы здравоохранения мы вводим режим ЧС с 12 июля по 22 августа", – приводит слова Нисимуры ТАСС.

Ранее организаторы летних Олимпийских игр в Токио заявляли, что в случае введения режима чрезвычайной ситуации на соревнования могут не допустить местных зрителей. Сообщается, что окончательное решение по данному вопросу будет принято в ближайшее время.

В состав российской команды для участия в токийской Олимпиаде вошли 335 спортсменов. На Игры отправятся 150 мужчин и 185 женщин. Больше всего спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.