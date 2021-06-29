Половина участников олимпийской сборной России вакцинированы от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Половина участников олимпийской сборной России прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"50% спортсменов вакцинированы. Часть спортсменов находятся в стадии ожидания второй дозы вакцины", – пояснил он.

Поздняков пояснил, что ОКР настоятельно рекомендует спортсменам сделать прививки, но вакцинация остается добровольной.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Предполагается, что теперь XXXII Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее стало известно, что чемпионы Олимпийских игр волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая должны быть назначены знаменосцами на Олимпиаде в Токио в этом году.