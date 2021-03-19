МОК согласовал форму одежды сборной России на Олимпиаде в Токио

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Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал форму одежды сборной России на Олимпийских играх в Токио. Как сообщает РИА Новости, одобрены и парадные, и повседневные комплекты.

"Мы предполагаем, что состав нашей делегации на ОИ в Токио составит 360–380 спортсменов с учетом ротации. МОК согласовал парадную и повседневную формы одежды на Олимпийских играх в Токио", – заявил глава управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин.

Россия лишилась права на демонстрацию государственного флага и гимна на международных турнирах по решению Спортивного арбитражного суда в декабре 2020 года. Ограничение касается и формы спортсменов.

В конце февраля ОКР направил в МОК предложение о замене гимна России на соревнованиях на песню "Катюша". Позже стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил использовать данную композицию, так как изначальный запрет подразумевает отказ от любых песен, связанных с Россией или отсылающих к ней.

Также известно, что на Олимпиаде в Токио российские спортсмены будут выступать под аббревиатурой ОКР. Полное наименование организации будет запрещено.

