России запретили использовать "Катюшу" на Олимпиадах

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Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил Олимпийскому комитету России использовать песню "Катюша" как замену гимна на Играх в Токио и Пекине.
Как сообщил порталу Inside The Games в CAS, запрет распространяется на любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее.
В заявлении комиссия CAS указала, что в России "Катюша" считается патриотической песней, в которой содержится призыв к солдатам защищать Родину.
При этом отмечается, что решение о том, какой гимн использовать, будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК), а не Россия.
17 декабря CAS рассмотрел спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за расхождений в данных базы московской лаборатории.
В результате арбитраж принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.
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