Биатлонистам запретили размещать флаг России в соцсетях

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Биатлонисты, тренеры и специалисты сборной России не смогут публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении.

Как сообщили ТАСС в Международном союзе биатлонистов (IBU), запрет предусмотрен вступившими двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Он касается российских флага, герба и гимна и распространяется на чемпионаты мира и Олимпийские игры.

В словенской Поклюке россияне выступят в статусе команды Союза биатлонистов России (СБР). При этом для ее обозначения можно будет использовать только английскую аббревиатуру RBU (Russian Biathlon Union).

Вместо триколора на флаге будет изображен логотип СБР. За публикацию в соцсетях государственной символики членам российской команды может быть вынесено предупреждение.

При этом журналистам демонстрировать принадлежность к России разрешено. Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и WADA из-за расхождений в данных базы московской лаборатории.

В результате арбитраж принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.