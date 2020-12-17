Российские чиновники и члены ОКР отстранены от посещения Олимпиады на два года

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Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил представителям российской власти посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Аналогичная мера вводится в отношении членов Олимпийского комитета России.

Согласно решению CAS, чиновники из России не смогут получить аккредитацию и посещать чемпионаты мира по различным видам спорта. Исключение составляют чиновники из числа членов Международного олимпийского комитета или напрямую получили приглашение от главы страны-хозяйки турнира.

Кроме того, ограничение не накладывается на чиновников, которые являются спортсменами и прибыли на соревнование в качестве участников.

Спортивный арбитражный суд по итогам спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.