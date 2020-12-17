Россия сможет провести ЧМ-2023 без ограничений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия сможет провести чемпионат мира по хоккею в 2023 году в Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений. ОБ этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Федерацию хоккея России.
По решению CAS, спортсмены РФ не смогут принимать участие в международных турнирах под флагом страны до 16 декабря 2022 года. Также РУСАДА обязано выплатить WADA взнос в размере более миллиона долларов.
Федерация хоккея изучила решение CAS.
"Россия может провести чемпионат мира 2023 года по хоккею в городе Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений", – заявили в ФХР.
Нацсборные РФ выступят на ЧМ в 2021 и 2022 годах, а также на Олимпийских играх в Пекине в форме в цветах российского флага, также на их одежде будет сохранена надпись "Россия", однако хоккеисты будут выступать в нейтральном статусе.
"Решение не касается молодежных и юниорских чемпионатов мира", – подчеркивается в заявлении ФХР.
Ранее хоккеист НХЛ и чемпион мира Алексей Яшин провел традиционный мастер-класс на ГУМ-катке. Спортсмен поделился с участниками профессиональными секретами и показал коронные приемы.
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