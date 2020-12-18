В РУСАДА назвали победой решение CAS по "чистым" спортсменам

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов положительно оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) "чистым" спортсменам.

По его словам, тот факт, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не смогло убедить арбитров CAS наказать "чистых" атлетов из России, а также российские спортивные организации и федерации – "победа здравого смысла, дающая "чистым" спортсменам и из других стран шанс на защиту".

Он добавил, что в данном деле "чистые" атлеты не должны нести ответственность за действия некоторых "нечистоплотных спортсменов", допустивших нарушения антидопинговых правил.

"К примеру, было бы неправомерно и абсолютно несправедливо лишать прав всех водителей только потому, что кого-то из них поймали за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", – сказал Буханов.

Функционер отметил, что навязываемый WADA принцип "коллективной ответственности" противоречит основам международной олимпийской хартии.

Кроме того, РУСАДА выразило готовность выполнить условия восстановления и сотрудничества со всеми международными антидопинговыми структурами, включая WADA.

17 декабря CAS по итогам спора между WADA и РУСАДА из-за расхождений в данных базы московской лаборатории принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.