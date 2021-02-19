Олимпийский комитет РФ направил в МОК предложение о "Катюше" вместо гимна России

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Олимпийский комитет России (ОКР) запросил у Международного Олимпийского комитета (МОК) возможность использовать песню "Катюша" вместо официального гимна РФ. Об этом заявил глава организации Станислав Поздняков.

"Мы направили предложенную комиссией спортсменов ОКР композицию "Катюша", ждем решения. Важно, что после утверждения композиции ее возможно будет использовать и на всех чемпионатах мира", – заявил специалист.

Россия лишилась права на демонстрацию государственного флага и гимна на международных турнирах по решению Спортивного арбитражного суда в декабре 2020 года. Данное решение будет действовать до 16 декабря 2022 года.

Ранее на официальном сайте МОК сообщили, что Олимпийскому комитету России на предстоящей Олимпиаде в Токио запрещено употреблять свое полное название. Для российских спортсменов допускается только аббревиатура ОКР.

