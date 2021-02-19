Российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Токио под аббревиатурой ОКР

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Российские спортсмены выступят на Олимпийский играх в Токио под аббревиатурой ОКР. Полное наименование Олимпийского комитета России будет запрещено.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд по итогам спора между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под государственным флагом РФ. Такое решение принято на срок до 2022 года.

Помимо этого, российские чиновники и члены Олимпийского комитета РФ лишены права посещать Олимпиаду на два года. В данном правиле возможны исключения – въезд разрешат при прямом приглашении страны-хозяйки турнира или если гражданин России входит в число членов Международного Олимпийского комитета.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Согласно новому расписанию, XXXII Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

При этом сохраняется вероятность, что турнир перенесут или проведут в необычном формате. Первая версия официальных правил подразумевает, что спортсменам необходимо будет ограничить контакты, а также отчитываться о самочувствии через специальное приложение.

В начале февраля ОКР получил приглашение на Олимпийские игры 2022-го года в Пекине. По словам президента организации Станислава Позднякова, данное действие является формальностью, однако может расцениваться как официальная позиция Международного Олимпийского комитета.

