Олимпийский комитет РФ получил приглашение на ОИ-2022 в Пекине

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Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение на участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает служба информации ОКР.

Президент российского комитета Станислав Поздняков рассказал, что приглашение на ОИ – это лишь формальность. Сам он с такой позицией не согласен.

"Я всегда расцениваю это как официальную позицию МОК, которая подтверждает статус и полномочия национальных олимпийских комитетов. ОКР приглашен на Игры как полноправный участник, а значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России", – сказал Поздняков.

По его словам, то же самое относится и к Токио.

Зимние Олимпийские игры 2022 года будут проходить в столице Китая с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что МОК рассматривает различные сценарии проведения Олимпийских игр в Токио, которые должны пройти в 2021 году. Прорабатываются иммиграционные правила, санитарные нормы для олимпийской деревни, а также возможности для быстрого тестирования на коронавирус и проблема допуска болельщиков на соревнования.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Предполагается, что теперь XXXII Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

