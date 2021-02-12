Глава оргкомитета Олимпиады в Токио подал в отставку на фоне скандала

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Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори заявил об отставке. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания исполнительного совета оргкомитета "Токио-2020".

"С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Я принес большие неудобства своими неподобающими высказываниями", – сказал Мори.

Причиной отставки послужил скандал, который развернулся на фоне его высказываний о том, что рост числа женщин на заседаниях приводит к долгим обсуждениям, поскольку "каждая из них считает необходимым что-то сказать". Многие назвали такое высказывание сексистским.

Позднее экс-премьер Японии публично признался, что неверно донес до общественности свои мысли. На экстренной пресс-конференции, созванной на фоне разгоревшегося скандала, Мори забрал свои слова обратно и извинился перед публикой.

Летняя Олимпиада в Токио запланирована на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Власти Японии заявили, что делают все возможное для того, чтобы принять иностранных спортсменов и не отменять Игры.

