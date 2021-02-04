Псаки перепутала летнюю и зимнюю Олимпиады

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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос о летней Олимпиаде в Токио, представила позицию США по зимним Играм-2022 в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе брифинга в среду, 3 февраля, журналисты попросили рассказать, считают ли власти страны, что американским спортсменам будет безопасно отправиться в Токио.

"В настоящее время мы не говорим об изменении нашей позиции или наших планов по Олимпийским играм в Пекине", – заявила Псаки.

Позже в своей речи специалист добавила, что Вашингтон ведет консультации с партнерами, однако дискуссии об изменении планов со стороны США не ведется.

Летняя Олимпиада в Токио запланирована на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Власти Японии, как заявили в оргкомитете турнира, делают все возможное для того, чтобы принять иностранных спортсменов и не отменять Игры.

При этом Международной олимпийский комитет (МОК) допустил реализацию различных сценарий проведения Олимпиады в Токио. Один из них – отказ от болельщиков на трибунах.