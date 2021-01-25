Глава МОК рассказал о подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине

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Подготовка к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине проходит успешно, несмотря на влияние пандемии коронавируса. Об этом рассказал глава МОК Томас Бах в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА Новости.

"Благодаря высокому вниманию правительства Китая и поддержке китайского народа подготовительная работа к зимним Олимпийским играм в Пекине идет очень успешно, несмотря на влияние пандемии", – сказал он.

Зимние Олимпийские игры 2022 года будут проходить в столице Китая с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что МОК рассматривает различные сценарии проведения Олимпийских игр в Токио, которые должны пройти в 2021 году. По словам Баха, прорабатываются иммиграционные правила, санитарные нормы для олимпийской деревни, а также возможности для быстрого тестирования на коронавирус и проблема допуска болельщиков на соревнования.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Предполагается, что теперь XXXII Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

