Атлеты из РФ выступят на чемпионатах мира под флагами спортивных федераций

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что на предстоящих чемпионатах мира по разным дисциплинам российские спортсмены выступят под флагами федераций. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"...большинство наших федераций будет использовать собственные логотипы, выполненные в том числе с использованием цветов национального флага", – объяснил он.

Поздняков уточнил, что исключение пока составляет биатлон. Консультации Союза биатлонистов России и международной федерации все еще продолжаются.

В ряде случаев эмблему федерации заменят на логотип ОКР. Такое действие возможно по согласованию. Кроме того, допускается его использование на чемпионатах мира, если оригинальный логотип федерации нельзя изменить с учетом запрета на элементы государственного флага.

Накануне стало известно, что российские атлеты на предстоящей Олимпиаде в Токио будут выступать под аббревиатурой ОКР. Полное название организации употреблять запрещено.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под государственным флагом РФ до 2022 года. В отношении чиновников и членов Олимпийского комитета России также введен запрет.

