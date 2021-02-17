В IBU заявили, что не видят причин для возвращения российского триколора на логотип СБР

Фото: ТАСС/AP/Darko Bandic
В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что не видят причин для возвращения российского триколора на логотип Союза биатлонистов России на чемпионате мира в Словении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу союза.
"Мы обсудили наш ответ на письмо СБР на встрече с российской стороной. IBU не видит юридических оснований для изменений в выполнении приговора CAS", – сообщили в пресс-службе.
Ранее в Международном союзе биатлонистов заявили, что биатлонисты, тренеры и специалисты сборной России не смогут публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении. Представители IBU заявили, что запрет обусловлен вступившими двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В словенской Поклюке россияне выступят в статусе команды Союза биатлонистов России. При этом для ее обозначения можно будет использовать только английскую аббревиатуру RBU (Russian Biathlon Union). Вместо триколора на флаге будет изображен логотип СБР.
17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел спор между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и WADA из-за расхождений в данных базы московской лаборатории. В результате арбитраж принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.
Все биатлонисты сборной России по биатлону допущены до участия на чемпионате мира
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