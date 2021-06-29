ОКР рекомендовал утвердить знаменоносцами на Олимпиаде в Токио Михайлова и Великую

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Чемпионы Олимпийских игр волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая должны быть назначены знаменосцами на Олимпиаде в Токио в этом году. Соответствующая рекомендация поступила от Олимпийского комитета России, сообщил глава организации Станислав Поздняков.

"Сегодня ОКР рекомендовал делегации в качестве знаменосцев утвердить олимпийских чемпионов Максима Михайлова и Софью Великую. В этом году два человека – на Играх ведется политика гендерного равенства. Все национальные олимпийские комитеты будут представлены двумя знаменосцами", – отметил Поздняков.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна РФ для выступлений российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Из-за двухлетних санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах. Кроме того, в их честь не может звучать Государственный гимн.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Предполагается, что теперь XXXII Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

