ОКР рекомендовал утвердить знаменоносцами на Олимпиаде в Токио Михайлова и Великую

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Чемпионы Олимпийских игр волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая должны быть назначены знаменосцами на Олимпиаде в Токио в этом году. Соответствующая рекомендация поступила от Олимпийского комитета России, сообщил глава организации Станислав Поздняков.
"Сегодня ОКР рекомендовал делегации в качестве знаменосцев утвердить олимпийских чемпионов Максима Михайлова и Софью Великую. В этом году два человека – на Играх ведется политика гендерного равенства. Все национальные олимпийские комитеты будут представлены двумя знаменосцами", – отметил Поздняков.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна РФ для выступлений российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
Из-за двухлетних санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах. Кроме того, в их честь не может звучать Государственный гимн.
Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Предполагается, что теперь XXXII Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.
МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России
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