В состав команды России для участия в ОИ-2020 вошли 335 спортсменов

Фото: AP Photo/Koji Sasahara
В окончательный состав российской команды для участия в токийской Олимпиаде вошли 335 спортсменов. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России.
На Игры отправятся 150 мужчин и 185 женщин. Больше всего спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.
"Средний возраст олимпийцев – 27 лет. Самой молодой участнице Игр в Токио – гимнастке Виктории Листуновой – 16 лет, самой опытной, Инессе Меркуловой (конный спорт), – 56", – говорится в сообщении.
Самой титулованной спортсменкой в Олимпийском комитете назвали Светлану Ромашину. Она пять раз становилась олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.
Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).
Согласно последним данным, XXXII Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа после переноса в 2020 году, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Сохраняется вероятность, что турнир полностью пройдет без зрителей.
На Олимпиаду в Токио от России отправятся 335 спортсменов
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