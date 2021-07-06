В состав команды России для участия в ОИ-2020 вошли 335 спортсменов

Фото: AP Photo/Koji Sasahara

В окончательный состав российской команды для участия в токийской Олимпиаде вошли 335 спортсменов. Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России.

На Игры отправятся 150 мужчин и 185 женщин. Больше всего спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.

"Средний возраст олимпийцев – 27 лет. Самой молодой участнице Игр в Токио – гимнастке Виктории Листуновой – 16 лет, самой опытной, Инессе Меркуловой (конный спорт), – 56", – говорится в сообщении.

Самой титулованной спортсменкой в Олимпийском комитете назвали Светлану Ромашину. Она пять раз становилась олимпийской чемпионкой по синхронному плаванию.

Флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).

Согласно последним данным, XXXII Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа после переноса в 2020 году, связанного с распространением коронавирусной инфекции. Сохраняется вероятность, что турнир полностью пройдет без зрителей.

