Путин назвал проведение Олимпийских игр в Токио важной мировой победой

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Владимир Путин назвал важной мировой победой проведение Олимпиады в Токио, несмотря на пандемию COVID-19, сообщает РИА Новости.
"То, что в таких, крайне непростых, прямо скажем, условиях главный спортивный праздник планеты все же состоится, можно считать важной общей победой мировой олимпийской семьи", – отметил президент на встрече с российскими спортсменами, которые поедут представлять Россию на Олимпийских играх в Японии.
В России рассчитывают, что организаторами будут приняты все необходимые меры для защиты спортсменов и болельщиков от коронавирусной инфекции, уточнил Путин.
"Игры в Японии, конечно же, будут особыми. Рассчитываем, что организаторы примут все возможные меры, чтобы защитить здоровье спортсменов и зрителей", – сказал президент.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что все спортсмены готовы показать максимальный результат и выступить достойно, чтобы порадовать болельщиков.
Ранее стало известно, что половина участников олимпийской сборной России прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
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