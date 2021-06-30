Путин назвал проведение Олимпийских игр в Токио важной мировой победой

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Владимир Путин назвал важной мировой победой проведение Олимпиады в Токио, несмотря на пандемию COVID-19, сообщает РИА Новости.

"То, что в таких, крайне непростых, прямо скажем, условиях главный спортивный праздник планеты все же состоится, можно считать важной общей победой мировой олимпийской семьи", – отметил президент на встрече с российскими спортсменами, которые поедут представлять Россию на Олимпийских играх в Японии.



В России рассчитывают, что организаторами будут приняты все необходимые меры для защиты спортсменов и болельщиков от коронавирусной инфекции, уточнил Путин.

"Игры в Японии, конечно же, будут особыми. Рассчитываем, что организаторы примут все возможные меры, чтобы защитить здоровье спортсменов и зрителей", – сказал президент.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что все спортсмены готовы показать максимальный результат и выступить достойно, чтобы порадовать болельщиков.

Ранее стало известно, что половина участников олимпийской сборной России прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

