На Олимпийские игры в Токио пустят не более 10 тысяч зрителей

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Присутствовать на соревнованиях Олимпийских игр в Токио одновременно смогут максимум 10 тысяч зрителей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы оргкомитета Игр.
"Цифра в 10 тысяч будет максимальной при условии, если она не будет превышать 50% от вместимости арены на том или ином соревновании", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио собирается сократить до 41 тысячи человек общую численность иностранных делегаций, которые прибудут на соревнования из-за рубежа.
До переноса Олимпиады организаторы планировали, что в Японию прибудут около 141 тысячи человек в составе делегаций.
В МОК заявили, что Олимпиада в Японии пройдет даже в случае режима ЧС в стране