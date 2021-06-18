Численность иностранных делегаций на ОИ-2020 могут сократить – СМИ

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Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио собирается сократить до 41 тысячи человек общую численность иностранных делегаций, которые прибудут на соревнования из-за рубежа. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники.

Еще в мае их прогнозируемая максимальная численность составляла 59 тысяч человек. До переноса Олимпиады организаторы планировали, что в Японию прибудут около 141 тысячи человек в составе делегаций.

В начале июня сообщалось, что организаторы Игр в случае необходимости увеличат максимальную численность иностранцев, которые будут сопровождать лидеров зарубежных государств, с 12 до 40 человек.

20 марта оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил о решении провести соревнования без иностранных зрителей и не допустить их въезд на территорию страны на фоне эпидемиологической обстановки.

Позже организаторы сообщили о том, что рассматривают вариант проведения Олимпиады при полностью пустых трибунах.

Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет опубликовали первую версию правил проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии.

Спортсменов обязуют использовать приложение, в котором они будут отчитываться о своем самочувствии. Также им придется максимально избегать физического контакта с окружающими, включая рукопожатия, соблюдать дистанцию два метра между собой и вести план своих действий.

Спортсменам запретят посещать соревнования в качестве зрителей. За две недели до поездки в Токио атлеты должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.

Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако ее перенесли из-за ситуации с коронавирусом.