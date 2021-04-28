Оргкомитет Олимпиады в Токио по-прежнему не исключает, что Игры пройдут без зрителей

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Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио рассматривают вариант, при котором соревнования пройдут при пустых трибунах. Об этом сообщила глава оргкомитета "Токио-2020" Сэйко Хасимото.

Она отметила, что организаторы при этом рассчитывают допустить местных болельщиков.

"Мы готовы к проведению Игр без зрителей, но мы надеемся, что как можно больше болельщиков все-таки смогут их увидеть (вживую. – Прим. ред.)", – цитирует Хасимото ТАСС.

Ранее организационный комитет Олимпийских игр в Токио по итогам встречи с главами МОК и МПК официально объявил о решении провести запланированные на лето Игры без иностранных зрителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Отмечалось, что зарубежным болельщикам вернут стоимость билетов.