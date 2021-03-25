Факел олимпийского огня Игр-2020 в Токио погас в первый день эстафеты

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Факел олимпийского огня Игр-2020 в Токио, которые перенесли на 2021 год, погас в первый день эстафеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АП.

Уточняется, что церемония старта началась 25 марта в префектуре Фукусима в Японии. Так, во время одного из этапов огонь в факеле погас из-за неисправной горелки. Его снова зажгли от резервной лампады.

"Пламя нередко гаснет, и это может произойти по ряду причин, например, при сильном ветре", – отметили организаторы.

Эстафета олимпийского огня пройдет по всем 47 префектурам Японии до Токио. Планируется, что там 23 июля состоится открытие Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что в этом году иностранных болельщиков не допустят на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио. Как уточняется, Организационный комитет Олимпийских игр в Токио по итогам встречи с главами МОК и МПК официально объявил о решении провести запланированные на лето Игры без зрителей из-за границы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.