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Спорт

14:33

В МОК заявили, что режим ЧС из-за COVID-19 не повлияет на проведение Олимпиады в Токио

спорт

Фото: depositphotos/Lazyllama

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут, даже если в столице Японии объявят режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс.

Соревнования, перенесенные на 2021 год из-за коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

По словам Коутса, сейчас в Японии успешно прошли тестовые турниры в пяти видах спорта, в то время как в стране действовал режим ЧС.

"Так что сомнений нет, что Игры будут проведены даже в таком случае", – подчеркнул он.

20 марта оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил о решении провести соревнования без иностранных зрителей и не допустить их въезд на территорию страны на фоне эпидемиологической обстановки. Позже организаторы сообщили о том, что рассматривают вариант проведения Олимпиады при полностью пустых трибунах.

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