Трансгендер впервые примет участие в Олимпийских играх

Фото: AP Photo/Manish Swarup

Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард станет первым в истории Олимпийских игр спортсменом-трансгендером. Ее отобрали в качестве участника Олимпиады, передает "Газета.ру".

Уточняется, что 43-летняя Хоббард раньше была мужчиной. Сменить пол она решила в 35 лет.

С 2015 года, согласно решению Международного олимпийского комитета, мужчины, сменившие пол без хирургического вмешательства, при определенном уровне тестостерона могут выступать на Играх в женской категории.

Ранее организаторы летней Олимпиады в Токио заявили, что не исключают вариант, при котором соревнования могут пройти при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. До этого оргкомитет по той же причине объявил о решении не допускать к въезду в страну зрителей из других стран.

