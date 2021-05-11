Объявлен расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020

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Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов назвал членов команды для подготовки к чемпионату Европы – 2020. Об этом сообщает News.ru.

В списке на данный момент представлены фамилии 30 спортсменов. В окончательной заявке будет 26 игроков.

В число вратарей вошли Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов и Антон Шунин.

В качестве защитников выступят Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Илья Самошников, а также Андрей Семенов.

Из нападающих выбрали Артема Дзюбу, Антона Заболочного и Александра Соболева.

Известен и резервный список из семи футболистов, в числе которых вратарь Александр Максименко, защитники Игорь Смольников и Дмитрий Чистяков, полузащитники Юрий Газинский, Даниил Лесовой, Резиуан Мирзов и нападающий Федор Смолов.

Ранее сообщалось, что стадионы для тренировок сборных команд, участвующих в Евро-2020, в Санкт-Петербурге будут готовы к работе в июне.