Объявлен расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов назвал членов команды для подготовки к чемпионату Европы – 2020. Об этом сообщает News.ru.
В списке на данный момент представлены фамилии 30 спортсменов. В окончательной заявке будет 26 игроков.
В число вратарей вошли Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Матвей Сафонов и Антон Шунин.
В качестве защитников выступят Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Федор Кудряшов, Илья Самошников, а также Андрей Семенов.
Из нападающих выбрали Артема Дзюбу, Антона Заболочного и Александра Соболева.
Известен и резервный список из семи футболистов, в числе которых вратарь Александр Максименко, защитники Игорь Смольников и Дмитрий Чистяков, полузащитники Юрий Газинский, Даниил Лесовой, Резиуан Мирзов и нападающий Федор Смолов.
Ранее сообщалось, что стадионы для тренировок сборных команд, участвующих в Евро-2020, в Санкт-Петербурге будут готовы к работе в июне.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: