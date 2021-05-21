Песков призвал сдержанно относиться к "шальным" публикациям от имени лидеров в соцсетях

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Шальные публикации от имени мировых лидеров, распространяемые в Сети, требуют сдержанного отношения и проверки через официальные источники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя появившееся в социальных сетях фейковое заявление Владимира Путина, и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по демаркации границ. Об этом сообщает РИА Новости.
"В целом это настолько хрупкая субстанция, и прикладываются настолько серьезные усилия для урегулирования этой ситуации, что нужно очень сдержанно относиться к таким шальным публикациям и нужно ориентироваться только на официальные источники", – сказал Песков.
Ранее Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, прикладываются усилия для снятия напряженности на границе Армении и Азербайджана.
На прошлой неделе Пашинян на внеочередном заседании парламента заявил, что написал российскому лидеру письмо с просьбой о помощи, в том числе военной.
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