Пашинян обратился к Путину за помощью из-за ситуации на границе с Азербайджаном

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к Владимиру Путину с просьбой оказать помощь, в том числе военную, в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает ТАСС.

"К переговорам с азербайджанской стороной подключились представители 102-й российской базы, которые представили рабочие карты. Согласно этим документам, территория, на которую посягнули азербайджанские ВС, находится в зоне контроля ОДКБ", – заявил лидер Армении.

Ранее стало известно о телефонном разговоре глав двух государств. Путин акцентировал внимание на необходимости строго выполнять все положения заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января этого года, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня.

Он также подтвердил настрой на продолжение посреднических усилий и поддержание контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе.