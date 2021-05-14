Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Азербайджана и Армении

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Владимир Путин поговорил по телефону с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба Кремля. Они обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении.

Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января этого года, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня.

Он также подтвердил настрой на продолжение посреднических усилий и поддержание контактов с Ереваном и Баку в интересах обеспечения стабильности в регионе.

Пашинян, в свою очередь, выразил признательность Путину. Он высказался в пользу конструктивного диалога и взаимодействия, чтобы все возникающие проблемы разрешались исключительно мирным, политико-дипломатическим путем.

Накануне исполняющий обязанности главы МИД Армении Ара Айвазян в телефонном разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Айвазян обратил внимание на недопустимость провокаций со стороны Азербайджана, а также любых посягательств на целостность Армении. Руководители МИД двух стран обменялись мнениями по вопросам поддержания региональной безопасности и стабильности.

Ранее стало известно, что представители ВС Азербайджана начали операцию по корректировке границы на территории Сюникской области Армении. Позже операция была прервана. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратится в ОДКБ по вопросу пересечения подразделениями ВС Азербайджана государственной границы Армении.