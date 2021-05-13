Пашинян обратится в ОДКБ в связи с происшествиями на границе с Азербайджаном

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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратится в ОДКБ по вопросу пересечения подразделениями ВС Азербайджана государственной границы Армении. Об этом сообщает ТАСС.

"Поручаю и. о. министра иностранных дел Аре Айвазяну, министру обороны Вагаршаку Арутюняну, секретарю Совета безопасности Армену Григоряну начать консультации с ОДКБ по вопросу пересечения азербайджанскими войсками государственной границы в некоторых районах Сюника и Гегаркуника", – сказал Пашинян на заседании Совета безопасности Армении.

Ранее сообщалось, что депутаты парламента Армении не проголосовали за кандидатуру исполняющего обязанности главы кабмина Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

Голосование проходило на специальном заседании и транслировалось местными телеканалами.