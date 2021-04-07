Пашинян заявил, что переговоры с Путиным оказались эффективными

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переговоры с Владимиром Путиным оказались чрезвычайно эффективными. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Могу сказать, что очень доволен результатами встречи. Конечно, с президентом России установлены очень открытые отношения, особенно отношения за последние месяцы своим характером стали очень непосредственными", – сказал Пашинян.

Он уточнил, что в рамках встречи с российским президентом были обсуждены двусторонние отношения, а также международные и региональные проблемы и вопросы безопасности.

Переговоры Путина и Пашиняна состоялись в среду, 7 апреля. Пашинян отметил вклад президента РФ в урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Помимо этого, он выразил благодарность, что по поводу решения вопроса о возвращении пленных у сторон отсутствуют разногласия.