Путин и Пашинян обсудили нормализацию ситуации в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил вклад президента РФ в урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Встречу политиков транслировал телеканал "Россия 24".

Кроме того, Пашинян заявил, что на данный момент вопрос с возвращением военнопленных еще не решен.

"Еще раз хочу отметить ваш личный вклад в стабилизацию в нашем регионе, особенно после войны, после подписания нашего совместного заявления с президентом Азербайджана, с вами", – уточнил премьер-министр Армении, обращаясь к Владимиру Путину.

Помимо этого, он выразил благодарность, что по поводу решения вопроса о возвращении пленных у сторон отсутствуют разногласия.

Ранее Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что в России объем производства вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" уже является достаточным для того, чтобы удовлетворить потребность в препарате внутри страны.