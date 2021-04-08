Экс-глава Армении подал иск против премьера страны Пашиняна

14:17
Фото: ТАСС/Photolure/Ваграм Багдасарян
Бывший президент Армении Роберт Кочарян подал судебный иск против премьера страны Никола Пашиняна. Об этом сообщается на сайте судебной информации datalex.am.
Согласно опубликованным данным, Пашинян не единственный ответчик. Другим ответчиком выступает Республика Армения.
Бывший президент требует от Пашиняна публичного опровержения высказываний в свой адрес, а также компенсации ущерба, который он понес из-за клеветы.
На митинге 1 марта 2021 года премьер Армении заявил, что 1 марта 2008 года власти страны вывели армию против народа.
"Требование иска – подтверждение факта нарушения права истца на справедливое судебное разбирательство, возмещение нематериального ущерба, нанесенного в результате подобного нарушения", – говорится в сообщении.
В беседе с РИА Новости один из адвокатов Кочаряна Элина Саакова рассказала, что бывший президент претендует на два миллиона драмов (свыше 3,7 тысячи долларов по текущему курсу) компенсации.
Рассматривать дело будет судья из Еревана Артур Мкртчян.
Ранее суд Еревана прекратил уголовное преследование бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по статье "Свержение конституционного строя". Такое решение было принято из-за отсутствия факта преступления.
В 2018 году Кочаряну предъявили обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца.
Акции протеста переросли в столкновения с полицейскими. Погибли десять человек, около 200 были ранены.
Позже суд постановил, что бывший президент пользуется конституционной неприкосновенностью и не может подвергаться уголовному преследованию.
Экс-президенту также вменяется получение взятки в особо крупных размерах. Сам Кочарян называет обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
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