Экс-глава Армении поддержал призывающих к отставке Пашиняна военных

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Бывший президент Армении Роберт Кочарян выступил в поддержку военных, которые призвали премьер-министра страны Никола Пашиняна оставить свой пост. Об этом сообщает RT.

"Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Это и есть тот залог, в первую очередь необходимый для нашего национального возрождения", – сказал экс-глава Армении.

Также он призвал армянский народ встать на сторону армии.

В четверг Пашинян созвал своих сторонников у здания правительства на площади Республики. Выступая перед ними, он заявил, что его отставка не решит проблему.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства. В своем заявлении они подчеркнули, что премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.

После этого Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки.

Акции оппозиции начались в Армении 10 ноября. Именно тогда было подписано соглашение между Ереваном и Баку о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.