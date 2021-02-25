Пашинян заявил, что переворот в Армении не удастся

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у оппозиции не получится осуществить государственный переворот в стране. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Военного переворота не получится. Все кончится мирно. Мы вместе с народом решим, что делать", – сказал Пашинян во время шествия по Еревану со своими сторонниками.

Он подчеркнул, что право народа формировать власть ни в коем случае не должно ставиться под сомнение.

В шествии по Еревану, помимо Пашиняна, участвуют министры, многочисленные сторонники действующих властей и его сын.

Пашинян созвал своих сторонников у здания правительства на площади Республики в четверг, 25 февраля. Выступая перед ними, он заявил, что его отставка не решит проблему. По его словам, в стране возможен и необходим политический диалог.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства. В своем заявлении они подчеркнули, что премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой "кризисной и судьбоносной для армянского народа" ситуации.

После этого Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки.

Акции оппозиции начались в Армении с 10 ноября. Именно тогда было подписано соглашение между Ереваном и Баку о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.