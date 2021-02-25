Пашинян оценил ситуацию в Армении

Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам, которые собрались по его призыву у здания правительства на площади Республики. Об этом сообщает ТАСС.

Пашинян заявил, что его отставка не решит проблему.

"Я представил несколько вариантов решения. Не беспокоюсь, что руководители полиции страны и Службы национальной безопасности выступят с заявлением наподобие генштаба", – сказал премьер-министр Армении своим сторонникам.

По его словам, возможен политический диалог и обсуждения.

"В Армении у нас нет врагов. Призываю к спокойствию. Конечно, обстановка напряжена, но нам нужен разговор, а не конфронтация", – сказал он.

Также Пашинян заявил, что он и его семья не собираются бежать из страны.

"Надеюсь, вы привыкли к информационному террору. Распространяют самые разные слухи – якобы подготовили самолет, готовимся сбежать. Мы здесь и ни при каких обстоятельствах не покинем родину. Моя семья здесь", – заявил премьер-министр Армении.

В шествии по Еревану, помимо Пашиняна, участвуют министры, многочисленные сторонники действующих властей и его сын.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства. В своем заявлении они подчеркнули, что премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой "кризисной и судьбоносной для армянского народа" ситуации.

После этого Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки. Пашинян пригласил своих сторонников собраться на площади Республики в центре Еревана, где расположено здание правительства.

Днем ранее президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".

Акции оппозиции начались в Армении с 10 ноября. Именно тогда было подписано соглашение между Ереваном и Баку о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Оппозиционеры потребовали отставки Пашиняна и проведения досрочных парламентских выборов. В частности, оставить должность Пашиняна призвал католикос всех армян Гарегин II. Он отметил, что это необходимо во избежание потрясений и трагических последствий.

В свою очередь, Пашинян сообщил, что не собирается уходить в отставку.

