Пашинян уволил главу Генштаба ВС Армении после его требования отставки правительства

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки. Об этом глава правительства сообщил в Facebook.

"Сегодня я подписал решение об освобождении от должности Оника Гаспаряна. Оцениваю это заявление как попытку военного переворота", – заявил премьер.

Он также призвал военных продолжить выполнять задачи по охране границ. По его словам, непозволительно, чтобы ВС занимались политикой и выступали с политическими заявлениями.

Пашинян пригласил своих сторонников собраться на площади Республики в центре Еревана, где расположено здание правительства.

Ранее Вооруженные силы Армении потребовали отставки Никола Пашиняна и правительства. В своем заявлении они подчеркнули, что премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой "кризисной и судьбоносной для армянского народа" ситуации.

Акции оппозиции начались в Армении с 10 ноября. Именно тогда было подписано соглашение между Ереваном и Баку о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Оппозиционеры потребовали отставки Пашиняна и проведения досрочных парламентских выборов. В частности, оставить должность Пашиняна призвал католикос всех армян Гарегин II. Он отметил, что это необходимо во избежание потрясений и трагических последствий.

В свою очередь, Пашинян сообщил, что не собирается уходить в отставку.

