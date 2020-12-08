Католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна уйти в отставку

Фото: ТАСС/OMER MESSINGER/EPA

Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку из-за роста в стране социальной напряженности и снижения уровня доверия по результатам конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Исходя из нарастающей в стране общественной напряженности, серьезных внешних и внутренних вызовов и снижения общественного доверия к премьер-министру, по-отечески призвал его взять на себя ответственность и сложить с себя полномочия премьер-министра, чтобы не допустить потрясений, возможных столкновений и трагических последствий", – заявил глава церкви в своем телеобращении.

Также Гарегин II обратился к парламенту страны, призвав его прислушаться к требованиям народа, с высокой ответственностью выбрать нового премьера и сформировать правительство национального согласия.

Католикос подчеркнул, что национальное единство может быть восстановлено лишь силами правительства профессионалов, пользующихся доверием общества.

Боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняли друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

10 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян договорились о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соглашение вошел пункт о введении в район Карабаха совместной миротворческой миссии. При этом вооруженные силы Армении и Азербайджана останутся на занятых на момент заключения договора позициях. Также Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар подписали меморандум о создании центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

После этого в Ереване начались акции оппозиции, которая посчитала договор капитуляцией. Среди требований митингующих – отставка Пашиняна, создание временного правительства и досрочные парламентские выборы.