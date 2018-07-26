Бывшему президенту Армении предъявили обвинение

В Армении предъявили обвинение экс-президенту страны Роберту Кочаряну, занимавшему пост в 1998–2008 годах. Его обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, сообщает РИА Новости.

Также в суд представлено ходатайство об аресте Кочаряна. В четверг экс-президента допросили. Кроме того, на допрос явился генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, служивший в 2008 году в ВС Армении.

Ранее по этому же делу в розыск объявили экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна. По информации следствия, он находится за пределами страны.

В результате беспорядков и столкновения митингующих с полицией 1–2 марта 2008 года погибли десять человек, около 200 получили ранения.