Суд Еревана прекратил преследование экс-президента Армении

17:55
Фото: ТАСС/Ваграм Багдасарян/Photolure
Ереванский суд прекратил уголовное преследование бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по статье "Свержение конституционного строя". Об этом сообщает РИА Новости.
Такое решение было принято из-за отсутствия факта преступления. Также судья по делу Анна Данибекян отменила в отношении Кочаряна меру пресечения в виде залога.
В 2018 году Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца.
Акции протеста переросли в столкновения с полицейскими. Погибли десять человек, около 200 были ранены.
Позже суд постановил, что бывший президент пользуется конституционной неприкосновенностью и не может подвергаться уголовному преследованию.
Экс-президенту также вменяется получение взятки в особо крупных размерах. Сам Кочарян называет обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
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