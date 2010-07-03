В Армении снова арестовали экс-президента Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и вновь арестовал его, сообщает РИА Новости.
Сумму залога, внесенную за освобождение Кочаряна, вернут. Обжаловать решение защита может в течение 15 дней. На заседании рассматривалось сразу два вопроса – жалоба прокуратуры на изменение меры пресечения Кочаряну и жалоба на приостановление производства по делу.
Экс-президент, которого обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, заседание бойкотировал.
В мае Кочарян освободили под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу, направив его в Конституционный суд.
Экс-президенту также вменяется получение взятки в особо крупных размерах. Сам Кочарян называет обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, проигравшим выборы Сержу Саргсяну, провела в центре Еревана митинги. Акции протеста переросли в столкновения с полицейскими. Погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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