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16:35

В Ереване освободили из-под стражи экс-президента Кочаряна

политика за рубежом

16:35

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Фото: ТАСС/Алексей Панов

Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна. За политика лично поручились лидеры непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщает РИА Новости.

Аркадий Гукасян и Бако Саакян прибыли на заседание суда, где рассматривался вопрос об избрании меры пресечения Кочаряну до судебного процесса по уголовному делу.

Противники Кочаряна перекрыли дорогу рядом с судом в знак протеста против решения суда о его освобождении. Там же находятся и сторонники экс-президента.

Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца.

Защита обжаловала арест в Апелляционном суде, и решение суда первой инстанции было отменено в связи с неприкосновенностью бывшего президента. В декабре Кочарян вновь был арестован.

Затем арест экс-президента дважды продлевался на два месяца. В феврале Специальная следственная служба заявила, что завершила предварительное следствие по делу.

Кочаряну также вменяется получение взятки в особо крупных размерах.

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