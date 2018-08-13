Суд отпустил бывшего президента Армении под подписку о невыезде

Фото: ТАСС/Алексей Панов

Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна отпустили под подписку о невыезде. Такое решение принял Апелляционный суд Еревана в связи с конституционной неприкосновенностью политика, сообщил адвокат экс-президента Рубен Саакян.

"Суд постановил, что бывший президент Кочарян пользуется конституционной неприкосновенностью и не может подвергаться уголовному преследованию" – цитирует адвоката ТАСС.

По его словам, бывший президент Армении уже уехал домой.

Ранее сообщалось, что Кочаряна арестовали по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

В результате беспорядков и столкновения митингующих с полицией 1-2 марта 2008 года погибли десять человек, около 200 получили ранения.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что последние события в Армении идут вразрез с заявлениями руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По словам Лаврова, заинтересованная в стабильности Армении Москва не может не тревожиться о происходящем в этой стране.