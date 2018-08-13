Суд отпустил бывшего президента Армении под подписку о невыезде

13 августа, 16:50
Фото: ТАСС/Алексей Панов
Бывшего президента Армении Роберта Кочаряна отпустили под подписку о невыезде. Такое решение принял Апелляционный суд Еревана в связи с конституционной неприкосновенностью политика, сообщил адвокат экс-президента Рубен Саакян.
"Суд постановил, что бывший президент Кочарян пользуется конституционной неприкосновенностью и не может подвергаться уголовному преследованию" – цитирует адвоката ТАСС.
По его словам, бывший президент Армении уже уехал домой.
Ранее сообщалось, что Кочаряна арестовали по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.
В результате беспорядков и столкновения митингующих с полицией 1-2 марта 2008 года погибли десять человек, около 200 получили ранения.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что последние события в Армении идут вразрез с заявлениями руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По словам Лаврова, заинтересованная в стабильности Армении Москва не может не тревожиться о происходящем в этой стране.
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