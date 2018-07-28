Суд арестовал бывшего президента Армении Роберта Кочаряна‍

28 июля, 11:03
Фото: ТАСС/Алексей Панов
Суд в Ереване арестовал в пятницу экс-президента Армении Роберта Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Об этом сообщил его адвокат Арам Орбелян.
"Суд принял решение об аресте. Больше этого сказать не могу", – сказал он, передает РИА Новости.
Согласно принятой в Армении процедуре, суд по ходатайству следствия принимает решение о двухмесячном аресте.
26 июля в Армении предъявили обвинение экс-президенту страны Роберту Кочаряну. Его обвиняют в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.
В четверг экс-президента допросили. Кроме того, на допрос явился генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, служивший в 2008 году в ВС Армении.
Позже специальная следственная служба Армении предъявила обвинение Хачатурову в свержении конституционного порядка в 2008 году. Ведомство обратилось в суд с ходатайством об его аресте.
При этом отмечалось, что информация о выдвинутых обвинениях еще не поступала в секретариат ОДКБ, заявил пресс-секретарь Владимир Зайнетдинов. По его словам, Хачатуров был в Ереване и давал показания по событиям 1 и 2 марта, другой информации у организации нет.
В результате беспорядков и столкновения митингующих с полицией 1–2 марта 2008 года погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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