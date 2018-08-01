События в Армении идут вразрез с заявлениями властей страны – Лавров

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что последние события в Армении идут вразрез с заявлениями руководства страны об отказе от преследования политических предшественников, передает РИА Новости.
По словам Лаврова, заинтересованная в стабильности Армении Москва не может не тревожиться о происходящем в этой стране.
Российская сторона в последние дни несколько раз доводила свою обеспокоенность до армянского руководства, подчеркнул министр.
Ранее экс-президенту Армении Роберту Кочаряну предъявили обвинение в насильственном свержении конституционного строя в 2008 году.
В пятницу бывший глава государства был арестован на два месяца. Обвинения в свой адрес Кочарян называет "вендеттой" и сфабрикованным политическим преследованием.
Глава российского МИДа выразил надежду, что ситуация в Армении "все-таки пойдет по конструктивному пути".
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