Главы МИД Армении и РФ обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Фото: AP/TASS

Исполняющий обязанности главы МИД Армении Ара Айвазян в телефонном разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили пресс-службе внешнеполитического ведомства Армении.

"13 мая в первой половине дня исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Собеседники продолжили обсуждение шагов, которые необходимо предпринять для снижения напряженности сложившейся на государственной границе Армении в результате действий азербайджанской стороны", – отмечается в сообщении.

Айвазян обратил внимание на недопустимость провокаций со стороны Азербайджана, а также любых посягательств на целостность Армении.

Руководители МИД двух стран обменялись мнениями по вопросам поддержания региональной безопасности и стабильности.

Ранее стало известно, что представители ВС Азербайджана начали операцию по корректировке границы на территории Сюникской области Армении. Позже операция была прервана. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратится в ОДКБ по вопросу пересечения подразделениями ВС Азербайджана государственной границы Армении.