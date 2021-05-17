В Кремле ответили на вопрос о письме Пашиняна Путину

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Москва находится в постоянном контакте с Баку и Ереваном, прикладываются усилия для снятия напряженности на границе Армении и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Владимир Путин является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей. Сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации", – приводит слова Пескова РИА Новости.

На прошлой неделе исполняющий обязанности Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании парламента заявил, что написал российскому лидеру письмо с просьбой о помощи, в том числе военной.

На вопрос, получил ли Путин данное письмо, Песков затруднился ответить.

"Я точно не могу вам сказать, но все эти вопросы, естественно, неоднократно обсуждались в ходе двусторонних контактов", – сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно о телефонном разговоре глав двух государств. Путин акцентировал внимание на необходимости строго выполнять все положения заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января этого года прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня.

Кроме того, ситуацию на армяно-азербайджанской границе обсудил исполняющий обязанности главы МИД Армении Ара Айвазян в телефонном разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Айвазян обратил внимание на недопустимость провокаций со стороны Азербайджана, а также любых посягательств на целостность Армении. Главы МИД двух стран обменялись мнениями по вопросам поддержания региональной безопасности и стабильности.